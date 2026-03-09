Mujeres derriban la valla que protegía el palacio de Gobierno de Oaxaca (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Mujeres que marcharon esta tarde en el contexto del Día Internacional de la Mujer a su llegada al zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez derribaron las vallas que protegía el contorno del Palacio de Gobierno.

Tras de ello prendieron fuego en el corredor de la misma.

Policías antimotines arribaron para evitar más desmanes y replegar a los inconformes.

De la misma manera, incendiaron las tablas de madera con la que tapiaron el acceso del Banco Santander ubicado en la Avenida Independencia esquina con García Vigil.

