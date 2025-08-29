Precio del Dólar hoy viernes 29 de agosto (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Hoy viernes 29 de agosto de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.67 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Viernes 29 de Agosto de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.93, mientras que a la compra se localiza en $17.79, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál fue el Tipo de Cambio en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Jueves 28 de Agosto de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.93, mientras que a la compra se localiza en $17.79, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

N+

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir