La casa de Fernández Noroña es irregular: Carlos Rojas #Entrevista (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Carlos Rojas Almazán, abogado y asesor jurídico de comisariado de bienes comunal es de Tepoztlán, en entrevista con José Cárdenas, advirtió sobre una posible irregularidad en la compra de una vivienda por parte del senador Gerardo Fernández Noroña en esa localidad.

Carlos Rojas, explicó que el predio donde se ubica la propiedad ha sido reconocido como territorio comunal por casi 100 años, por lo que no debería existir una escritura individual a nombre del legislador. La situación ha generado preocupación en la comunidad, que exige claridad y respeto a sus derechos colectivos.

Información de:https://josecardenas.com/Foto:https://codigotres.com.mx/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir