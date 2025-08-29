La victimización de Noroña y el uso de instituciones contra Alito: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Gerardo Fernández Noroña, presidente saliente de la mesa directiva del Senado, pretende utilizar las instituciones para obtener lo que no pudo lograr en tribuna y frente a frente: doblar a Alito Moreno.

Arropado por el oficialismo, logró que se convoque a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, con el fin de “revisar las responsabilidades políticas y legales” del líder nacional del PRI en la gresca del pasado miércoles.

A esa sesión no asistirán los senadores del PAN, pero Alito Moreno sí lo hará. Suplirá a la senadora Carolina Viggiano.

Noroña, quien volverá a ser senador de infantería la próxima semana, presentó también denuncias penales por lesiones y daño a la propiedad en la Fiscalía, junto con Emiliano González, el camarógrafo metiche encargado de las redes sociales de Noroña, quien se ha prestado a las maniobras de su jefe.

El primero de septiembre entran en funciones los “jueces del bienestar”. Sabemos como llegaron. La influencia que tuvo el oficialismo para que ganaran con la ayudad de acordeones y autoridades electorales cómplices.

La presidenta electa del Senado ya es Laura Itzel Castillo, como se lo adelanté en ese este espacio el pasado 20 de agosto.

***

Preguntamos a Alejandro Moreno si no teme que los citados “jueces del bienestar”, una vez en funciones, lo persigan y encarcelen.

Respondió:

“¿A quién le gusta estar en la cárcel? ¿A quien le gusta estar encerrado? ¿A quien le gusta que lo persigan, que persigan a su familia? Nos hostigan, nos acosan los últimos siete años…

“Siempre lo dije con orgullo: la campaña que montó el poder, este cínico de López Obrador, fue una persecución política desde el día uno. Siempre les dije que yo no tenía nada que esconder.

“Una sentencia del Poder Judicial, hace unas semanas, les obligó no sólo a archivar, sino a cerrar ese proceso de desafuero cínico, falso y mentiroso, que estaba en la Cámara de Diputados. Todos mis bienes están acreditados de manera transparente. Les gané.

“¿Y qué es lo que están haciendo? Fabricación de delitos. Eso es la consolidación de la dictadura. Claro que me quieren. Cuando los opositores van a la cárcel, como lo hacen en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, inventan las riñas y luego los asesinan en las cárceles. Estos están dispuestos a eso y más.”

***

Noroña, en su enésima conferencia de prensa, afirmó que el episodio del miércoles en la Permanente fue una “acción orquestada” por seis legisladores del PRI, tres que no son de la Permanente.

“Me copan, me cierran el lado derecho, cierran en el lado izquierdo. Está clarísima la violencia.

Fue más lejos: “Están todos los elementos para el desafuero, una vez que lo solicite la Fiscalía. Yo espero que eso suceda. No debemos dejar pasar un hecho tan grave. Me parece que sería un precedente muy delicado.

Noroña enmudeció cuando lo interrogaron sobre sus ingresos por You Tube. “Ése es otro tema”, evadió. El senador dice que percibe 188 mil pesos mensuales.

El periódico Reforma, que hizo una investigación, señala que la cifra “no cuadra” con el casi medio millón de visitas que tuvo en un mes.

***

En Morena no admiten responsabilidad alguna en el sainete del miércoles. El manejo sesgado, las amenazas de Noroña, sus retos, sus gritos desde tribuna, el cierre del micrófono a sus pares opositores, sus desplantes y burlas, el incumplimiento de acuerdos, no les parece grave.

La mismísima presidenta Sheinbaum hizo gala de parcialidad. Comparó a Alito Moreno con los porros que golpearon a su hermano en la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Ellos hablan de que nosotros somos un Gobierno autoritario cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, preguntó en la mañanera.

Adán Augusto invitó a los priistas a que vayan a “Monte Fénix” o a “Oceánica”, centros de rehabilitación para alcohólicos o drogadictos.

Cuando le recordaron que la oposición sostiene que el comportamiento de Noroña como presidente de la Mesa Directiva fue el de un militante de Morena, respondió: “ese es un discursito muy manido”.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

***

El PAN no va a la sesión de hoy. Ni sus diputados, ni sus senadores. Para ellos, La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que encabeza Noroña, ya concluyó. La sesión, argumentan, fue convocada de manera ilegal.

“Lo temas que se pretenden discutir no forman parte de las atribuciones expresamente conferidas en la Constitución. En consecuencia, no asistiremos a la sesión”, señalan en un comunicado conjunto.

Celebran el cierre de un ciclo marcado por el “autoritarismo” y corresponsabilizan al senador Noroña del comentado zipizape, “al llevar una conducción parcial y provocadora”.

FIN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir