Precio del dólar hoy lunes 1 de diciembre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. El dólar HOY 1 de diciembre inicia operaciones con el tipo de cambio interbancario en 18.27 pesos mexicanos por billete verde, con una ligera pérdida del 0.09 por ciento, según datos de Bloomberg.

El peso mexicano cotizaba estable, en medio del feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, que restaba liquidez y una referencia para los mercados globales.

Ayer los bancos vendieron el dólar en ventanilla, en el caso de Afirme en 19.10 unidades por billete verde, Banco Azteca en 19.20 pesos, en tanto, Banamex lo hizo en 18.81 pesos, mientras Santander en 19.05 pesos y finalmente, Scotiabank en 19.00 pesos.

El Banco de México (Banxico) registró en la última sesión un tipo de cambio de 18.30 pesos por dólar.

Peso mexicano sube en medio de apuestas a un recorte de tasas de interés en EU

El peso mexicano se apreció con 0.27 por ciento, cerrando la jornada semanal con 18.29 unidades por dólar, el pasado viernes 28 de noviembre de 2025.

Mientras que la bolsa avanzó con fuerza también con una semana y mes positivos, en medio de las mayores apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, que han reforzado el apetito por el riesgo en los últimos días.

Comentarios de autoridades de la Reserva Federal, como el gobernador Christopher Waller, y el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, así como la publicación de datos económicos en Estados Unidos, han reforzado en los últimos días las apuestas a que el banco central recortará las tasas de interés el próximo mes.

Los operadores de futuros de fondos federales valoraban el viernes una probabilidad del 87 por ciento de una reducción de 25 puntos básicos en el costo del crédito por parte de la Fed, un fuerte giro frente a las bajas proyecciones estimadas hace una semana.

Información de:https://www.milenio.com/negocios/precio-del-dolar-hoy-1-diciembre-2025-a-cuanto-cotiza-en-vivo-atm

