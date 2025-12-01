Aumento al salario mínimo 2026: ¿De cuánto será y cuándo entra en vigor? (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. El aumento al salario mínimo para 2026 ya quedó y sería presentado este lunes 1 de diciembre durante la conferencia matutina que preside la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante la duda que todos tienen de cuánto será el incremento y desde cuándo aplicará el nuevo beneficio, la jefa del Ejecutivo Federal reveló que dicho anuncio se llevaría a cabo este mismo lunes.

“Ya pronto vamos a informar, ya el primero de diciembre, el aumento del salario mínimo y el tema –reforma laboral– de las 40 horas ya se está llegando a un acuerdo” entre las empresas, sindicatos y el gobierno, indicó la presidenta Sheinbaum, el viernes pasado en su conferencia mañanera.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

Los especialistas laborales y financieros estimaron que el aumento al salario mínimo será de 11% a 12%, sobre el monto actual de 278.8 pesos diarios y 8 mil 364 pesos mensuales.

Ello significa que el nuevo minisalario traería un incremento de 33.45 pesos y un nuevo monto de 312.25 pesos diarios, equivalentes a nueve mil 367 pesos, con 68 centavos mensuales.

Sobre este punto, el 5 de septiembre pasado, durante una gira de trabajo por Zacatecas, la presidenta Sheinbaum adelantó que en 2026– “y en cada año de este sexenio, habrá un incremento al salario de 12% anual”.

Lo anterior, con el objetivo de que en 2030 el sueldo mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas –de alimentos y servicios–, con una cifra estimada de poco más de 11 mil 400 pesos mensuales y 380.30 pesos al día.

¿Cuándo aplica el aumento al salario mínimo?

Una vez que se fije el incremento al salario mínimo de 2026, el gobierno federal debe publicarlo un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que contiene todos los términos y condiciones en que se aplicaría el beneficio.

De acuerdo con la práctica habitual, registrada en años anteriores, la mejora al minisueldo entraría en vigor –en todo el territorio nacional, a partir del primer minuto del 1 de enero de 2026.

Junto con el aumento general al salario mínimo, el mismo día se da a conocer el amento correspondiente al minisueldo de la frontera norte y los salarios mínimos profesionales, que –usualmente– también entran el primer día del año nuevo.

