Un día como hoy… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre.

Santoral: Eligio, Eloy, Natalia

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Día Internacional de los Presos por la Paz

Día Panamericano de la Farmacia

Día del Químico

1347 A través de Mesina, Génova y Venecia, la Peste negra entra en Europa.

1783 Los profesores franceses Jacques Alexandre Cesar Charles y Marie-Noel Robert realizan en París la primera travesía en globo de hidrógeno de la historia, durante la cual recorren 43 kilómetros.

1810 Miguel Hidalgo y Costilla organiza su gobierno y nombra a José María Chico como ministro de Gracia y Justicia; y a Ignacio Rayón, como ministro de Estado y Despacho.

1871 Reelecto el presidente Juárez, inicia su nuevo periodo de gobierno, mismo que no terminará por Rñ inesperada muerte.

1887 El personaje de Sherlock Holmes toma vida con la aparición de “A Study in Scarlet”.

1910 Porfirio Díaz toma posesión en su última reelección, pese a la oposición del pueblo mexicano y los levantamientos del 20 de Noviembre.

1916 Se inaugura el Congreso Constituyente en Querétaro.

1917 Nace Ramiro Gamboa “Tío Gamboín”, quien durante muchos años forma parte de la barra de programación infantil del Canal 5 de Televisa como “El Tío de Todos los Niños de México”.

1933 Nace Lou Rawls en Chicago, Illinois. Considerado uno de los cantantes más brillantes de jazz, soul y blues, es uno de los personajes más notables del llamado “sonido de Filadelfia” por éxitos como “Lady love” y “Sit you when I git there”.

1935 Nace en Nueva York el actor, guionista y director de cine Allan Stewart Königsberg, más conocido como Woody Allen.

1946 Miguel Alemán Valdés (1900-1983) se convierte en el primer civil que asume la presidencia de México en el siglo XX. Gobierna hasta 1952.

1953 Lanzamiento del primer número de la revista “Play Boy”.

1955 Rosa Park “Madre del movimiento por los derechos civiles”, una costurera negra, se niega a ceder el asiento en un autobús público a un blanco en Montgomery, Alabama.

1959 Se toma desde el espacio la primera fotografía a color del planeta Tierra.

1973 Muere David Ben-Gurión, líder sionista y primer ministro de Israel, uno de los principales mentores del Estado y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.

1982 Sale a la venta el álbum “Thriller”, de Michael Jackson, el cual se transforma en el más vendido de la historia, con unos 50 millones de copias en todo el mundo.

1987 Muere Martín Armenta, trompetista del grupo Los Xochimilcas, que con ocurrentes vestimentas eran capaces de fusionar merengue, jazz, rock and roll, danzón, boogie-woogie, mambo y blues. Carlos Santana lo llegó a considerar “el mejor trompetista del mundo”.

1990 A 40 metros bajo el lecho del Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, se encuentran los trabajadores de ambos países que construyen el Eurotúnel.

2010 Un equipo de astrónomos alemanes y estadounidenses analiza por primera vez la atmósfera de un planeta similar a la Tierra, que órbita alrededor de una estrella enana roja.

2013 Muere el escritor y editor francés André Schiffrin, director editorial de Pantheon Books y fundador de “New Press”.

