Posible desalojo de organizaciones que tienen tomado el Palacio de Gobierno (19:05 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Ante el amago de los manifestantes integrantes de diversas organizaciones sociales que desde temprana hora mantienen sitiado el Palacio de Gobierno, policías con equipo antimotín hacen presencia en el primer cuadro de la ciudad.

Los inconformes exigen a los funcionarios de la Primavera Oaxaqueña atención a sus demandas planteadas con anterioridad y que hasta la fecha no han sido atendidas.

Los integrantes del FORO denuncian el despojo de tierras en la Costa oaxaqueña a uno de sus integrantes por parte de políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Verde Ecologista de México.

Señalaron que políticos en acuerdo con el comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla pretenden despojar de varias hectáreas de terreno a un militante del FORO, Miguel Sánchez Hernández sin que las autoridades competentes hagan algo por impedirlo.

Por ello, desde temprana hora los integrantes de las organizaciones adheridos al Frente de Organizaciones de Oaxaca (FORO) tomaron los accesos del Palacio de Gobierno para presionar a la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno sin que hasta el momento se haya dado.

Con machetes y palos los manifestantes obligaron a los comerciantes del primer cuadro a cerrar sus negocios para como medida de presión para exigir la apertura del diálogo por parte del Gobierno.

En respuesta, el titular de la Secretaría de Gobierno Jesús Romero López, a través de su cuenta oficial los amagó con echarles a la fuerza pública, “En Oaxaca, y de manera especial en el Zócalo, la libre manifestación está plenamente garantizada y es respetada como un derecho democrático. Lo que no puede admitirse es que bajo ese ejercicio se vulnere la convivencia pacífica, se ponga en riesgo la integridad de quienes transitan o disfrutan del espacio público, o se afecte el patrimonio de terceros. La protesta legítima siempre será escuchada; la violencia, en cambio, será sancionada conforme a la ley”.

Ante ello, fuerzas del orden de las Policías Estatales, Agentes Estatales de Investigación, y de la Marina arribaron al primer cuadro de la ciudad quienes esperan la orden para un posible desalojo de los manifestantes.

