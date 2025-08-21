¿Por qué tu perro duerme en tu almohada? (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Los perros son animales sociales que les gusta interactuar con los humanos y también con otros canes. Algunos comportamientos resultan curiosos y tiernos, como el dormir en la almohada de su dueño. Sin embargo, los especialistas explican cuál es el significado de dicha acción.

Los perros crean lazos muy fuertes con sus cuidadores, incluso en su ausencia. Son capaces de reconocer su olor, su voz y asociarlos con seguridad y afecto. Por eso, muchos prefieren dormir en la almohada: es un lugar impregnado de ese aroma que tanto les reconforta.

Por qué tu perro duerme en tu almohada

De acuerdo con los especialistas, si tu perro duerme en tu almohada, demuestra que es un lugar en el que se siente seguro y protegido. Este objeto, que tu mascota asocia con tu presencia, puede convertirse en un espacio seguro donde descansar con tranquilidad, sin riesgos ni temores. De acuerdo, con los profesionales, este “es un acto de confianza absoluta, donde la almohada se convierte en un símbolo de nuestro vínculo y la seguridad que les ofrece”. Si tu perro elige dormir en tu almohada es una muestra clara de la confianza que siente por ti.

Según un estudio de la American Pet Products Association, el 41% de los perros duermen con sus dueños. Este hábito es común sobre todo en perros de razas pequeñas y medianas, sin embargo, hay diferentes opiniones frente a lo perjudicial o no que resulta dormir con nuestras mascotas. Los especialistas aclaran que no hay problemas en compartir la cama, siempre que no existan alergias o condiciones médicas que lo contraindiquen.

Vale mencionar que la cercanía del humano con su perro, puede ayudar a aumentar los niveles de oxitocina, -la hormona del amor- y reducir el cortisol, la hormona del estrés. Si se desea dormir con su mascota, es importante tener en cuenta que, al pasar tanto tiempo junto a usted, podría desarrollar problemas de ansiedad por separación. Por eso, los especialistas recomiendan establecer límites claros, fomentar una adecuada estimulación física y mental, tenerles sus propios espacios de alimentación, juego y descanso.

