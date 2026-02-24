Portugal analiza cancelar juego en México debido a la inseguridad (17:05 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. A raíz de la inseguridad que se reflejó este fin de semana pasado en distintos puntos del territorio mexicano, la Federación de fútbol de Portugal señaló que estudian la visita a México para el juego amistoso del próximo 28 de marzo, en lo que se preveía como la reinauguración del Estadio Azteca.

Mediante un comunicado, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) señaló que siguen de cerca la delicada situación que vive el país, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el día 28 del próximo mes, como preparación de ambos equipos para la Copa Mundial de este mismo año.



“Desde el primer momento, la Federación Portuguesa se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación”, aseguraron.

Aunque dicha autoridad indicó que esperan con gran expectativa este encuentro, dada su importancia simbólica en la preparación de ambas naciones, también reconocieron que los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de esta federación.

“Las indicaciones del gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación. Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo en estrecha coordinación con el gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol”, agregaron.

La entidad lusitana subrayó que la seguridad de sus jugadores, cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, haciendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración de este partido.

24Horas

