¡De película!: uniformados rescatan a edil de San Agustín Amatengo secuestrada por sus paisanos, la señalan de desvío de recursos; detienen a responsables (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Luego de que diputados de la LXVI Legislatura local del Congreso de Oaxaca votaran en contra de la destitución de Italivy Saraí Juárez Ramírez como presidenta municipal de San Agustín Amatengo, perteneciente al distrito de Ejutla de Crespo, pobladores de la comunidad la retuvieron y la subieron a una ambulancia para llevarla a la población para que rindiera cuentas a sus paisanos.

Previo al inicio de la Sesión Ordinaria del Congreso un grupo de personas de esa comunidad ubicada en la región de los Valles Centrales arribaron a la sede del Congreso para exigir a los legisladores la destitución de su autoridad.

Sin embargo, los diputados por mayoría votaron en contra de la revocación de mandato de la edil, lo que encendió los ánimos de los inconformes quienes ingresaron al pleno y detuvieron a la edil para luego subirla a una ambulancia de la comunidad.

Los hechos se dieron dentro de la sede del Congreso sin que ninguna autoridad hiciera algo por impedir las acciones de los pobladores contrarios a Juárez Ramírez.

Tras lograr subirla a empujones a la unidad de motor se la llevaron prácticamente secuestrada rumbo a la población para que rindiera cuentas a los ciudadanos sobre el destino de los recursos aplicados durante su Administración.

La ambulancia se enfiló hacia la comunidad sobre la carretera que conduce a la Villa de Zaachila seguida de una patrulla de la Policía Vial Estatal.

Otra unidad más de la Vial, así como de elementos de la Policía Estatal a bordo de una motocicleta se unieron a la persecución quienes por varios kilómetros siguieron a la ambulancia.

Más adelante los uniformados accionaron y con sus unidades de motor le cerraron el paso a la ambulancia en jurisdicción de la Villa de Zaachila.

Otras unidades de la Policía Estatal y municipales de la Villa de Zaachila se unieron al operativo logrando el rescate de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, a quien sus paisanos la acusan de desvío de recursos y falta de obras durante su administración.

Las fuerzas del orden detuvieron al menos a un decena de personas que llevaban secuestrada a la munícipe, a quienes trasladaron al cuartel de la Policía Estatal para ponerlos a disposición de las autoridades competentes