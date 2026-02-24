Cabildo de Oaxaca de Juárez fortalece gobernanza municipal con aprobación de dictámenes y agenda de interés público (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. En Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, celebrada este martes, las y los concejales analizaron y aprobaron diversos puntos de acuerdo y dictámenes de comisión relacionados con el funcionamiento administrativo, comercial y normativo del municipio.

Durante la sesión, a propuesta del regidor del Centro Histórico, Antonio Álvarez, se guardó un minuto de silencio en memoria del personal caído de las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a su sacrificio en favor del país.

En el desahogo del orden del día se aprobaron dictámenes emitidos por comisiones competentes en materia de licencias comerciales, cambios de giro, cancelaciones, así como cesiones de derechos en distintos mercados públicos de la capital, fortaleciendo el orden administrativo y la certeza jurídica para comerciantes.

En asuntos generales, se abordó el tema de bienestar animal. El regidor de Bienestar, Tequios Vecinales y Salud, Alejandro Carreño, informó que se han atendido denuncias ciudadanas y que se trabaja en el fortalecimiento del reglamento correspondiente, el cual será presentado en próximos días para su análisis y eventual aprobación.

Con responsabilidad institucional y coordinación entre las distintas áreas, el Cabildo continúa consolidando acciones orientadas al orden, la legalidad y el desarrollo de Oaxaca de Juárez.

