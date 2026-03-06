Policía Municipal recupera camioneta con mercancía robada en el Mercado de Abasto; un detenido (10:10 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. La coordinación entre elementos de la Policía de Oaxaca de Juárez llevó a la recuperación de una camioneta robada en la zona del Mercado de Abasto; se recuperó la mercancía y se logró la detención de uno de los presuntos responsables del ilícito.

La intervención inició el miércoles a las 08:00 horas, luego que una persona reportó el robo de la camioneta Ford, color naranja con lona azul, la cual se encontraba estacionada en la zona de bodegas del Mercado de Abasto, ya que entregaba mercancía de abarrotes.

Tras recibir el reporte, se inició un dispositivo especial que permitió que policías de Oaxaca de Juárez ubicaran la camioneta en la calle Perla esquina Gema, en la colonia La Joya, Pueblo Nuevo.

Al entrevistarse con los vecinos, lograron obtener la grabación de una cámara de seguridad, donde se observa a varios sujetos cambiando la mercancía a una camioneta de alquiler color amarillo.

Con las características de la camioneta de alquiler, elementos del Grupo Urbano de Fuerzas Especiales (GUFE) la localizaron en la avenida Gómez Morín, del fraccionamiento La Soledad, San Martín Mexicápan, donde observaron a un sujeto que descargaba mercancías.

Al notar su presencia, el sujeto trató de escapar, pero fue detenido unos metros adelante y dijo llamarse R. A. V. M.

Así también realizaron la detención del conductor de la camioneta de alquiler, para declarar con relación a los hechos.

En el lugar, recuperaron la mercancía que había sido robada, lo cual fue confirmado por el propietario, quien agradeció la oportuna intervención de la policía de Oaxaca de Juárez por recuperar sus pertenencias.

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir