Entre 60 y 70 comercios afectados por el incendio en Punta Zicatela: Protección Civil (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que fueron entre 60 y 70 comercios los afectados por el incendio que inició esta madrugada frente a la Playa Zicatela en Puerto Escondido.

La dependencia manifestó a través de un comunicado que inició la madrugada de este viernes en una palapa ubicada en Punta Zicatela, sobre la calle principal, en el tramo cercano a la playa afectando decenas de locales, restaurantes y palapas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

El fuego se propagó rápidamente hacia otras palapas, cabañas y pequeños negocios de la zona, lo que dejó pérdidas materiales totales en aproximadamente entre 60 y 70 establecimientos.

Autoridades y cuerpos de emergencia continúan con recorridos de verificación en el área para descartar riesgos adicionales y realizar la evaluación de daños.

Ante este tipo de situaciones, la CEPCyGR recomienda a la población y a prestadores de servicios reforzar las medidas de prevención, entre ellas: revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar conexiones improvisadas; mantener alejados materiales inflamables de cocinas, fogones o instalaciones eléctricas; contar con extintores en buen estado y conocer su uso; así como evitar dejar velas, parrillas o fogones encendidos sin supervisión.

Finalmente exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier conato de incendio o situación de riesgo a las autoridades y cuerpos de emergencia.

