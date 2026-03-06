Normalistas secuestran camiones urbanos y bloquean el crucero de 5 Señores (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Esta mañana los pseudo estudiantes normalistas secuestraron en diversos puntos de la ciudad varios camiones del transporte urbano para utilizarlos para sus protestas.

En el crucero del 5 Señores los encapuchados prácticamente asaltaron los urbanos y bajaron a los usuarios de estas unidades, sin importarles a las personas que se trasladaban a sus centros de trabajo.

Ayer, los inconformes señalaron que fueron plantados por el secretario de Gobierno Jesús Romero López a quien señalan de amenazas y de indiferencia a su demandas.

Hoy, con los camiones secuestrados impiden la circulación en todas las arterias del crucero de 5 Señores como medida de presión para lograr una mesa de diálogo con las autoridades.

