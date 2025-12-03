Policía Municipal detiene a una persona por el presunto delito de robo con violencia (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de robo con violencia.

La movilización de los elementos de la Dirección de Movilidad ocurrió luego del reporte del C5i de un presunto robo con violencia en las inmediaciones del Jardín Madero, en la calzada Madero.

Al abordar al denunciante, este dijo que momentos antes tripulaba un taxi color amarillo del sitio Pueblo Nuevo, el cual le fue robado por un sujeto que lo amagó con un cuchillo y despojó del auto, para enseguida huir hacia la avenida División Oriente.

Cuando los elementos recababan datos, al lugar se presentó un sujeto, a quien el ofendido señaló como el mismo que momentos antes le había robado el taxi.

Este manifestó que únicamente retuvo el vehículo por un adeudo en la renta de las placas; sin embargo, el chofer del taxi, dijo desconocer o tener algún trato con él, ya que el propietario del taxi es otra persona, por lo cual pidió su detención.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención de A. G. M., de 54 años de edad, quien fue consignado a la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir