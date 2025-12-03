Reconoce Congreso del Estado al Colegio de Licenciados en Administración de Oaxaca por sus 40 años de trayectoria (16:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 3 de diciembre. La LXVI Legislatura del Congreso local otorgó un reconocimiento al Colegio de Licenciados en Administración del Estado de Oaxaca A.C. (CONLA) por su trayectoria de cuatro décadas y su aportación al fortalecimiento profesional en la entidad.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro; la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz; las legisladoras Vanessa Rubí Ojeda Mejía y María Eulalia Velasco Ramírez; y el diputado Dante Montaño Montero, reconocieron el trabajo de esta institución en beneficio de sus agremiadas y agremiados.

Este evento se realizó en el marco del Día del Administrador que se celebrará el próximo 8 de diciembre y tuvo como fin resaltar la labor que esta organización ha desempeñado a favor de la ética, la actualización técnica y el servicio público y privado en el estado.

En su intervención, Ojeda Mejía destacó que, a lo largo de cuarenta años, esta asociación ha demostrado que el profesionalismo, la capacitación constante y la ética son pilares indispensables para el desarrollo social y económico, pues son quienes contribuyen al funcionamiento eficiente de organismos, empresas y proyectos estratégicos que repercuten en el bienestar social.

También se homenajeó al presidente del Colegio, Gerardo Iván Velasco Cruz, así como los expresidentes Moisés Espinosa, Carlos Roberto Martínez Gómez, Manuel Ojeda Severino, Rojas Lázaro, Gerardo Velasco Soriano y Antonio Santos Sánchez por su trayectoria y aportaciones al desarrollo del gremio administrativo en la entidad.

El CONLA Oaxaca es una asociación civil fundada el 7 de marzo de 1985, y desde entonces ha mantenido como misión esencial el fortalecimiento profesional, ético y académico de la administración, con la capacitación continua y certificación profesional de sus integrantes.

Está afiliado a la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración y congrega a profesionistas, estudiantes y especialistas en disciplinas afines que contribuyen de manera sostenida al desarrollo institucional y social del estado.

