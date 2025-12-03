Imágenes que circulan en redes sociales muestran la escena en donde tres sujetos —víctimas de este homicidio— realizaban sus actividades sin mayor preocupación. Situación que terminó en tragedia, cuando dos hombres vestidos de negro y uno más con ropa clara accionaron sus armas de forma directa contra los ahora occisos y huyeron. Al menos 40 casquillos se localizaron en el negocio de Cuautitlán Izcalli.

Una vez que este crimen se ejecutó, los presuntos responsables huyeron del sitio, dejando a las víctimas tiradas sobre el suelo.

Dos de ellas fallecieron, mientras que otro más, originario de Culiacán, Sinaloa, sobrevivió y se encuentra hospitalizado.

De igual forma, se observa en las imágenes a la encargada del negocio, quien tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, permaneció en su lugar sin arriesgar su integridad.

Este martes circularon en redes sociales versiones de que las dos víctimas serían familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, exfundador del Cártel de Guadalajara.

Fiscalía investiga caso de Plaza Arkana

Sin embargo, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Durante, informó que la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes, pero que “no hay confirmación del vínculo sanguíneo de las víctimas con el capo preso en Estados Unidos.

“Es un hecho muy lamentable, tiene un modus operandi evidentemente donde iban a buscarlos, pero está haciendo la investigación la Fiscalía en su momento va a informar”, señaló.