Policía Municipal detiene a dos personas por el presunto delito de lesiones y robo (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de dos personas de género femenino al ser señaladas como presuntas responsables del delito de lesiones y robo.

El martes a las 18:55 horas, el C-4 alertó a elementos de la Dirección de Proximidad Social para auxiliar a una mujer en la colonia Monte Albán, San Martín Mexicápam.

Al presentarse al lugar, observaron a un grupo de al menos 30 personas que rodeaba a dos mujeres; en ese momento, una persona del mismo género les solicitó ayuda y pidió la detención de las dos retenidas.

Explicó que momentos antes, al encontrarse frente a la escuela primaria, una joven la acusó de tomarle fotografías con su teléfono celular, por lo que llamó a sus hermanas, quienes la golpearon, provocándole diversas lesiones, así como le arrebataron su teléfono celular.

Ante el señalamiento directo, procedieron a la detención de las presuntas responsables, quienes dijeron llamarse Virginia F. G., de 26 años de edad y Ofelia F. G., de 24 años de edad.

Las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

