Mató a su compañero de Cobao en Huajuapan; venta clandestina de arma de fuego ocasionaría asesinato: Fiscal (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de septiembre. En entrevista colectiva, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Jorge Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la posible venta clandestina de un arma de fuego fue el motivo del aparentemente asesinato del estudiante del plantel 08 del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) en Huajuapan de León.

Indicó que primero investigaron, por señalamientos directos de personas que estuvieron en el lugar, para después confirmar que el aparente homicida es también un estudiante del Cobao en Huajuapan.

“Sabemos que había una posible venta de armas, entre ellos, algo sucedió ahí. Desafortunadamente el menor, niño, el joven, fue ultimado por el otro. Estamos en proceso de investigación de los motivos por los cuales se generó, pero sabemos que era o había un tema de venta de armas entre ellos”, reveló.

Rodríguez Alamilla recordó que el homicidio ocurrió la tarde del jueves 4 de septiembre, a la altura de la tirolesa, en la zona turística conocida como el Paseo de las Campanas, pero a través del área de inteligencia y un trabajo de investigación pudieron detectar al presunto responsable.

El reporte policial refiere que el estudiante de iniciales V.H.H.R., de 17 años de edad, falleció en el lugar a consecuencia de las tres lesiones que presentaba en el abdomen, provocadas por disparos de arma de fuego.

En un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, compartió que el imputado por el homicidio del estudiante del Cobao en Huajuapan, se refugió en el municipio de Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla.

Tras su detención, se realizaron los trámites legales pertinentes para su traslado a Oaxaca y con ello, ponerlo a disposición de la autoridad que lo requirió.

En el mismo comunicado, detalló que, por las pruebas aportadas por la Fiscalía, en audiencia, el Juez comunicó imputación y el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso en contra del imputado, a quien impusieron prisión preventiva, otorgando un plazo para la celebración de la audiencia de término constitucional, en la que se decidirá su situación jurídica legal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir