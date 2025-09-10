El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk murió tras recibir un disparo (17:33 h)

2025/09/10  De Redacción ADN
0


Utah, 10 de septiembre. El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk murió tras recibir un disparo el miércoles en un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie.

“Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, dijo el presidente de EU, Donald Trump.

Kirk, de 31 años, era un influyente aliado de Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país. El activista había sido trasladado a un hospital tras lo ocurrido, de acuerdo a reportes de prensa.
Los videos del incidente que circulan en las redes sociales muestran a Kirk dirigiéndose a una gran multitud al aire libre cuando se oye un fuerte chasquido que suena como un disparo. Se puede ver a Kirk llevándose brevemente la mano al cuello mientras se cae de la silla y a los asistentes correr.

La cadena de televisión local KSL-TV emitió un video en el que se veía a un hombre mayor vestido con una camisa azul que era conducido por la policía tras el ataque.

Kirk y Turning Point USA desempeñaron un papel clave a la hora de impulsar el apoyo de los jóvenes a Trump en noviembre. Sus actos en campus universitarios de todo el país suelen atraer a grandes multitudes.

Kirk fue una voz eficaz para el movimiento conservador. Tenía 5.2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, “The Charlie Kirk Show”. También fue recientemente uno de los presentadores de “Fox & Friends” en Fox News.

El ataque a Kirk ocurre en un contexto de repunte de la violencia relacionada con la política en Estados Unidos. (Con información de Reuters)

 

Mundo Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *





Más historias

Policía Municipal detiene a dos personas por el presunto delito de lesiones y robo (17:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de dos personas...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: