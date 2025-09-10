El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk murió tras recibir un disparo (17:33 h)

Utah, 10 de septiembre. El activista y comentarista ultraderechista estadounidense Charlie Kirk murió tras recibir un disparo el miércoles en un acto en la Universidad de Utah Valley, en Orem.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie.

“Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, dijo el presidente de EU, Donald Trump.

Kirk, de 31 años, era un influyente aliado de Trump y cofundador de Turning Point USA, la mayor organización juvenil conservadora del país. El activista había sido trasladado a un hospital tras lo ocurrido, de acuerdo a reportes de prensa.

Los videos del incidente que circulan en las redes sociales muestran a Kirk dirigiéndose a una gran multitud al aire libre cuando se oye un fuerte chasquido que suena como un disparo. Se puede ver a Kirk llevándose brevemente la mano al cuello mientras se cae de la silla y a los asistentes correr.

La cadena de televisión local KSL-TV emitió un video en el que se veía a un hombre mayor vestido con una camisa azul que era conducido por la policía tras el ataque.

Kirk y Turning Point USA desempeñaron un papel clave a la hora de impulsar el apoyo de los jóvenes a Trump en noviembre. Sus actos en campus universitarios de todo el país suelen atraer a grandes multitudes.

Kirk fue una voz eficaz para el movimiento conservador. Tenía 5.2 millones de seguidores en X y presenta un popular podcast y programa de radio, “The Charlie Kirk Show”. También fue recientemente uno de los presentadores de “Fox & Friends” en Fox News.

El ataque a Kirk ocurre en un contexto de repunte de la violencia relacionada con la política en Estados Unidos. (Con información de Reuters)

