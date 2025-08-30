Inaugura Gobernador Salomón Jara pavimentación de camino en Santiago Suchilquitongo (18:00 h)

Santiago Suchilquitongo, Oax. 30 de agosto. La palabra del Gobernador Salomón Jara Cruz se cumple, quien este sábado inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del camino que va de la localidad Santa Cruz Lachixolana a Santiago Suchilquitongo.

El Mandatario estatal expresó que como nunca antes, se entregan acciones prioritarias como esta vialidad que comprende el tramo del kilómetro 0+000 al 2+000, subtramo del km 0+450 al km 0+906; en la que se aplicaron 2 millones 852 mil 217 pesos; que mejora el desplazamiento de las y los habitantes de este municipio de la región Valles Centrales.

“Estamos haciendo lo que nunca se había hecho, inauguramos y damos inicio a obras para el beneficio de los pueblos, demostrando que nuestro gobierno es de atención y cercano a la comunidad, porque los compromisos directos son una realidad a través de los modelos de atención en territorio, implementados desde el inicio de nuestra administración”, afirmó Jara Cruz ante las y los habitantes.

En su intervención el titular de Caminos Bienestar (Cabien), Moisés Salazar Martínez detalló que en esta obra se realizaron trabajos de capa de apoyo, construcción de rodera de concreto hidráulico, empedrado de concreto, guarniciones, señalización horizontal y vertical.

“El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña trabaja desde territorio en la conservación, rehabilitación, construcción de caminos y carreteras; que mejoran la comunicación y reparan una deuda histórica con los pueblos y comunidades que habían sido abandonados por gobiernos anteriores” destacó.

En tanto, la presidenta municipal de Suchilquitongo, Laura Isabel Román Figueroa expresó que, actualmente, cuentan con beneficios a los que anteriormente no tenían acceso, gracias a los compromisos del Gobernador.

“Todo lo anunciado en sus visitas lo ha hecho realidad; cuando están las personas adecuadas en los cargos, el dinero, trabajo, e infraestructura aterriza en los municipios”, afirmó.

En este territorio, el Gobierno del Estado ha dado resultado con Obras Primavera como: la reconstrucción del templo de la Santa Cruz y la inversión en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla para mejorar las condiciones de estudio, investigación y formación profesional para las y los jóvenes, que son el motor de transformación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir