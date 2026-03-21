Pío y la “colonización” del Tribunal Electoral: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. No acabo de digerir que el muy morenista Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya exonerado, por unanimidad, a Pío López Obrador, hermano del ex presidente, a pesar del video que todo México vio.

En las imágenes, difundidas por Latinus y Carlos Loret de Mola, el 20 de Agosto del 2020, se aprecia cuando David León Romero, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le entrega a Pío el dinero.

Los magistrados de ese Tribunal hicieron oídos sordos a las palabras de AMLO en la mañanera del 21 de agosto de ese año, en las que admitió que el dinero era producto de “aportaciones voluntarias” de simpatizantes para el fortalecer el movimiento.

Lo más preocupante es que con ese Tribunal, colonizado por el gobierno de Morena, vamos a ir el año próximo a las más grandes elecciones de que se tenga memoria en México.

Me atrevo a pronosticar que –a semejanza de lo que ocurre en la Suprema Corte del Acordeón–, cualquier controversia que se presente ante el TEPJF será resuelta a favor del gobierno y su partido.

Según los magistrados que integran el Tribunal Electoral, el video de Pío no tiene el valor probatorio de que esos recursos fueron a parar a las campañas o a Morena.

No analizaron a fondo si los videos eran auténticos o montados, sino que sólo consideraron que, aún tomándolos como válidos, no demostraban, por sí solos, un delito.

La sala superior del TEPJF está integrada por Gilberto Bátiz, Claudia Valles Aguilasocho, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez.

Pío López Obrador se montó en el carro de la euforia y subió un video a sus redes sociales en el que acusó un “vil montaje mediático” con “ediciones engañosas” para inculparlo.

“La difusión de material videográfico, realizada por Latinus y por el señor Carlos Loret, carece del mínimo rigor y valor periodístico”, dijo.

Añadió:

“No he sido servidor público desde hace más de 25 años y el simple parentesco con el ex presidente no constituye razón legítima para exponerme públicamente”.

La presidenta Sheinbaum fue interrogada sobre de exoneración del hermano de AMLO.

Respondió: “Ya dijo el Tribunal que no cometió delito alguno”.

Yo le pregunto a los magistrados: ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Un recibo firmado por Pío para comprobar en que se gastó el dinero? Son preguntas.

***

Se fueron los maestros de la CNTE con el compromiso de regresar para impedir que el balón ruede en el mundial, si no derogan la Ley del ISSSTE, modifican la Reforma Educativa y si no les dan un aumento del 100% en su salario base, entre otras cosas.

Una y otra vez exigieron sentarse en la mesa de negociaciones con la presidenta Sheinbaum. Esta vez no los recibió, pero sí les mando un mensaje: Algunas demandas no se pueden cumplir, por “límites presupuestales.”

Durante tres días, los “maestros” castigaron a los habitantes de esta Ciudad, sin que las autoridades capitalinas movieran un dedo para evitar los bloqueos en la muy estresante capital de la República.

El caos reinó en avenida Reforma, la zona rosa, el centro y sus alrededores. Quejas de los capitalinos iban y venían sin respuesta. Eran horas y horas en espera de que se retirara el bloqueo.

Antes de irse, la dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, advirtió:

“Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro País, que es el Mundial del Futbol. Tenemos una consigna que si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón.

“Regresaremos a esta plancha del Zócalo. No como una amenaza, sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas” (Portal de Reforma, 20 de marzo, 26).

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A mediados de la semana nos topamos con Jesús Zambrano, último dirigente nacional del PRD, en un evento de ex legisladores federales sobre el Plan B, celebrado en el Auditorio Norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.

–¿Cómo ves ese Plan? Le preguntamos.

–Los morenos se sienten absolutamente impunes. Se han convertido, en los hechos, en delincuentes electorales organizados.

“¿No salió la propuesta A? Pues ahí les va a propuesta B, que es un atropellamiento a principios básicos de la República, la soberanía estatal, la autonomía municipal, a los congresos estatales. Actúan con absoluta impunidad, con enorme desfachatez.

“A eso hay que sumar que Morena adelanta sus campañas. Dicen abiertamente que van a nombrar a los responsables de la defensa del proyecto. Eso es una violación abierta, flagrante, de la Ley electoral”.

¿Y las autoridades electorales? Como el chinito: nomás milando.

FIN.

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