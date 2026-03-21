Un día como hoy… (10:00 h)

Oaxaca de Juárez,, 21 de marzo. Santoral: Nicolás

Día Mundial de la Poesía

Día Mundial del Síndrome de Down

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminacion Racial

1685 Nace Johann Sebastian Bach, músico alemán, en Eisenach y miembro de una familia de músicos originaria de Turingia.

1729 Muere de neumonía en su refugio de Venecia (actual Italia) el economista escocés John Law, inventor del papel moneda para sustituir al metal y las facturas.

1806 Nace Benito Juárez, brillante estudiante y funcionario público, pronto llega a la gubernatura de su estado, abraza la causa liberal, participando en el movimiento reformista. Como presidente, sostuvo al país durante la intervención francesa y logró restaurar la república.

1811 Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros insurgentes son capturados por las tropas realistas en Acatita de Baján, Coahuila.

1843 Muere en Perote, Veracruz, José Miguel Fernández Félix, primer Presidente de México. Es mejor conocido como Guadalupe Victoria.

1854 Muere en la ciudad de México el general hidalguense Pedro María Anaya, defensor de la soberanía mexicana durante la invasión norteamericana de 1847.

1871 El fundador del Imperio alemán Otto von Bismarck es proclamado como su primer canciller.

1926 Nace la actriz mexicana Beatriz Aguirre. Trabaja con artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova.

1952 Se llevaba a cabo en Cleveland, Estados Unidos, el Moondog Coronation Ball, considerado el primer concierto de rock de la historia. Moondog era el apodo de Alan Freed.

1960 Nace Ayrton Senna, piloto brasileño tricampeón de Fórmula 1 que se convirtió rápidamente en uno de los más queridos por la fanaticada del automovilismo.

1963 Se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación que produce en la bahía de San Francisco.

1980 Nace Ronaldinho, futbolista brasileño, campeón del mundo en el 2002 y ganador del Balón de Oro en el 2005.

1991 Antes de que la URSS desaparezca, se disuelve la estructura militar del Pacto de Varsovia (acuerdo de cooperación militar de los países del Bloque del Este).

1994 El filme “La lista de Schindler”, de Steven Spielberg, logra siete premios “Oscar”.

1997 Muere el pintor y grabador oaxaqueño Jesús Urbieta, el primer mexicano en recibir el galardón Gran Paleta de Oro en el XXVI Festival Internacional de Pintura del Castillo Museo Grimaldi, en Cagnes-Sur Mer, Francia.

2006 Se publica el primer tuit en la red social Twitter, por su cofundador y hoy CEO, Jack Dorsey. Cada segundo se publican 6 mil tuits nuevos.

2015 Muere en el ring Pedro Aguayo Ramírez, conocido como el Perro Aguayo JR. o El Hijo del Perro Aguayo, luchador profesional y promotor mexicano.

2025 Muere George Foreman, boxeador estadounidense, dos veces campeón del mundo en la categoría peso pesado.

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