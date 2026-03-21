Desde el Congreso local llaman a fortalecer la inclusión de las personas con Síndrome de Down (08:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 21 de marzo. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hizo un llamado a fortalecer la inclusión y a reconocer la diversidad como parte de la riqueza humana y cultural, al señalar que una sociedad más justa se construye con la participación de todas y todos.

Desde tribuna, subrayó que esta fecha representa una oportunidad para visibilizar la realidad que enfrentan muchas familias oaxaqueñas, así como para generar mayor conciencia sobre la trisomía 21, una condición genética que no limita la dignidad ni las capacidades de quienes viven con ella.

La legisladora enfatizó que, aunque esta condición se presenta en todas las regiones del estado y en personas de distintas edades, persisten barreras sociales que generan exclusión, por lo que es necesario promover entornos de respeto, acompañamiento y mayores oportunidades.

“La discapacidad no está en una condición genética, sino en la indiferencia social, la inclusión ocurre cuando dejamos de ver la diferencia como un problema y comenzamos a reconocerla como parte de nuestra riqueza humana y cultural”, expresó.

Asimismo, destacó que acciones simbólicas como el uso de calcetines diferentes contribuyen a visibilizar esta causa y a fomentar la participación social en favor de la inclusión.

La legisladora reiteró la importancia de impulsar medidas que favorezcan entornos accesibles y el acompañamiento a las familias, al señalar que “lo que nos define no es un cromosoma extra, sino nuestra capacidad de amar, trabajar y construir juntos una mejor sociedad”.

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