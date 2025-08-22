Persistirán las lluvias de intensidad variable en Oaxaca durante este viernes (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuará la presencia de lluvias de intensidad variable con periodos cortos de tormentas locales, algunas asociadas con actividad eléctrica y probables intervalos fuertes de viento al momento de la lluvia.

Asimismo, no se descartan áreas de granizo en la Sierra Sur, Mixteca y Valles Centrales.

Todos estos efectos son debido a la onda tropical número 24 que seguirá avanzando hacia el oeste con rumbo al estado de Guerrero, dejando algunos remanentes nubosos apoyados por un canal de baja presión sobre el sureste y una baja superior.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas tendrán poco cambio con valores que no superarán los 34 grados, manteniendo bochorno en el Istmo y Costa.

Las temperaturas para este viernes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 29 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 35 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 17 y máxima de 33 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

