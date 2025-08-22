Hombre pierde la vida en ataque armado en la Séptima Sección de Juchitán (08:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de agosto. Un ataque armado en la Séptima Sección se registró esta noche, el cual dejó como saldo a un hombre sin vida. Los primeros reportes señalan que la agresión ocurrió al interior de un domicilio particular.

De acuerdo con versiones preliminares, varios sujetos armados habrían ingresado a la vivienda para perpetrar el ataque, abriendo fuego contra la víctima y luego dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a acordonar la zona para permitir que personal de la Fiscalía iniciara las diligencias correspondientes y recabara evidencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho, y la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.

