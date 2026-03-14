Persisten condiciones para lluvias, chubascos y tormentas aisladas en Oaxaca (08:20 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrán condiciones para lluvias, chubascos y tormentas aisladas durante la tarde y noche, algunas asociadas con actividad eléctrica, sin descartar áreas con posible caída de granizo.

Lo anterior, se debe a la presencia de un canal de baja presión sobre el sureste de México, en combinación con la afluencia de humedad proveniente del Océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas volverán a incrementarse, registrándose valores extremos en las regiones Costa, Istmo de Tehuantepec y algunos sectores de la Sierra Sur, con periodos de bochorno durante horas vespertinas.

Asimismo, los vientos rolarán hacia el sur y sureste, lo que favorecerá una mayor sensación térmica asociada a la alta radiación solar durante la primera mitad del día. También se podrían presentar tolvaneras por la tarde, especialmente en zonas planas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 32 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 35 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 34 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 32 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y X @CEPCyGR_GobOax.

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