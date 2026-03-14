Precio del Dólar hoy sábado 14 de marzo (08:35 h)

2026/03/14  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. Hoy sábado 14 de marzo de 2026, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $17.84 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Sábado 14 de Marzo de 2026 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.48, mientras que a la compra se localiza en los $16.95, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar Ayer Viernes 13 de Marzo de 2026 y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.14, mientras que a la compra se localiza en $17.00, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

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