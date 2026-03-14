Estalla la furia vecinal en San Pablo Sur: retienen a mujer acusada de robar motocicleta a persona con discapacidad (20:25 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 13 de marzo. La indignación de vecinos de la colonia San Pablo Sur estalló esta noche luego de que una mujer fuera señalada de robar una motocicleta a una persona con discapacidad, situación que provocó que los colonos se organizaran para detenerla y estuvieran a punto de hacer justicia por su propia mano.

Cansados de los constantes robos y asaltos que aseguran se registran en la zona, habitantes, en su mayoría mujeres, salieron a las calles y lograron ubicar a la presunta responsable. Algunos portando palos, la rodearon y la obligaron a revelar el paradero de la motocicleta robada y de otros artículos que presuntamente habían sido sustraídos.

En medio de la tensión, los colonos le ataron ambas manos con trapos y la hicieron caminar por varias calles de la colonia para que señalara los domicilios donde, según sus propias declaraciones, se habían llevado o vendido los objetos robados, generando un ambiente de molestia y hartazgo entre la población.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte y dieron seguimiento a la situación para evitar que la multitud tomara represalias contra la mujer, pues el ambiente se tornaba cada vez más tenso entre los vecinos.

Durante el recorrido, la detenida señaló una vivienda donde presuntamente se encontraba la motocicleta, por lo que al propietario del inmueble se le exhortó a devolver la unidad a la víctima.

Finalmente, la mujer fue subida a una patrulla y puesta a disposición de las autoridades, mientras que los colonos advirtieron que quien sea sorprendido robando en la colonia “no volverá a salir tan fácil”

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