Perrito cubierto de lodo esperando a su familia entre los restos de su casa destruida (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. De acuerdo con El Heraldo, las imágenes de un perrito cubierto de lodo esperando entre los restos de su casa destruida por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, se han vuelto virales en redes sociales, generando tristeza y solidaridad en todo el país.

De acuerdo con medios locales, el animal permanece en el mismo lugar desde hace días, sin permitir que nadie se le acerque. Vecinos y rescatistas han intentado ofrecerle comida y refugio, pero el perrito no se ha movido, aparentemente esperando el regreso de su familia.

“Se especula que tiene familia y que está esperando por ellos en lo que fue su hogar. Piden compartir las fotos para que sea del conocimiento de sus dueños, que la mascota está con vida y vuelvan por él”, se lee en una de las publicaciones que circulan en redes.

Llamado en redes para encontrar a su familia

La comunidad en línea ha iniciado una campaña para difundir las fotografías del cachorro con la esperanza de que sus dueños puedan reconocerlo y regresar por él.

El animal está completamente cubierto de lodo y no ha podido ser aseado, lo que pone en riesgo su salud, al estar expuesto a infecciones y enfermedades por las condiciones del entorno.

Usuarios piden que se comparta masivamente su imagen para que llegue a más personas, especialmente a quienes pudieran identificarlo o haberlo perdido durante la emergencia.

Otros animales también esperan ser rescatados

Este caso no es el único. En la colonia Ignacio de la Llave, una activista local ha llevado comida para perros y gatos que también quedaron atrapados o separados de sus familias durante las inundaciones.

Muchos de estos animales fueron arrastrados por la corriente o se refugiaron entre los escombros, sin posibilidad de regresar a sus hogares.

Entre ellos está “La Chiquis”, una perrita que “está muy triste, no tiene ánimo de nada, no se para ni quiere comer; se encuentra ubicada entre la calle Rebsamen y Veracruz”, relataron activistas.Poco después, una usuaria reconoció al animal y agradeció saber que su familia estaba cerca y que la perrita seguía con vida.

Graves afectaciones por las lluvias en Veracruz

Las inundaciones ocurridas del 6 al 9 de octubre de 2025 afectaron gravemente a varios estados del país. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Veracruz se registraron 18 personas fallecidas, 6 no localizadas y más de 29 mil viviendas dañadas en 70 municipios.

De esos municipios, 23 fueron catalogados como de atención prioritaria y seis permanecen incomunicados. Las fuertes lluvias fueron causadas por una baja presión en el Golfo de México que también impactó a Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Esperanza entre la destrucción

Mientras continúan las labores de rescate y apoyo, el perrito cubierto de lodo sigue siendo un símbolo de lealtad y esperanza para los habitantes de Poza Rica.Su imagen, inmóvil entre las ruinas, refleja el impacto emocional y humano que dejan las catástrofes naturales.

Vecinos y rescatistas mantienen la esperanza de que su familia logre verlo a través de las redes y pueda reencontrarse con él pronto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir