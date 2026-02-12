Pedro Ferriz denuncia orden de aprehensión para arrestarlo al llegar a México (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Pedro Ferriz aseguró que permanece fuera de México para evitar ser detenido. En una transmisión reciente afirmó que existe una orden de aprehensión en su contra y que su eventual regreso al país podría derivar en su arresto en un aeropuerto. “Se giró en contra mía una orden de aprehensión”, declaró públicamente.

El periodista hizo estas afirmaciones durante una mesa de análisis en el canal de YouTube Atypical Te Ve, espacio del publicista Carlos Alazraki. Según explicó, la medida judicial estaría relacionada con señalamientos que realizó hace casi una década sobre presuntos “robos y malos manejos” atribuidos a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila.

“Se giró una orden de aprehensión por que hace 8 o 9 años di a conocer todas las arbitrariedades y robos y malos manejos de un señor que se llama Humberto Moreira, que fue gobernador de Coahuila”, sostuvo Ferriz durante la transmisión.

¿Por qué existe una orden de aprehensión contra Pedro Ferriz?

De acuerdo con su versión, la orden no habría sido publicada oficialmente con el propósito de evitar que él tuviera conocimiento previo. Afirmó que la intención era detenerlo en cuanto ingresara al país y trasladarlo directamente a un penal.

“Y que desde que esto sucedió me ha venido ido constantemente demandando por cosas que son, verdad, porque están basadas en hechos, no son inventos míos, pero resulta y aquí voy a lo torcido del Poder Judicial que compró un juez para que se me girara una orden de aprehensión, pero no se publicara para que yo no me diera cuenta y el momento en que llegara yo a México me aprendieran por decir la verdad”.

El comunicador relató conversaciones con su equipo legal. “Yo le llegué a decir a mis abogados, ‘qué les parece si voy para que se arme un verdadero desm*dre’ y me dijeron ‘no, vamos a promover un amparo’, me dijeron que ya estaba pero que seguramente no se iba a publicar para que cuando llegara al aeropuerto pasara el mal momento que ‘ante el desconocimiento te arresten y te pases 36 horas de mala uva’”, expresó.

Ferriz añadió críticas directas al sistema judicial mexicano, al que calificó como una "runfla de rateros y de piratas". Señaló que jueces, magistrados y ministros actúan bajo el "imperio del dinero" y habló de un escenario de inestabilidad jurídica en el país.

jurídica en el país.

¿Qué se sabe del litigio con Humberto Moreira?

Según información difundida por el periodista Carlos Hidalgo, la orden de aprehensión tendría origen en un litigio por daño moral que se remonta a hace seis años. En ese proceso, Humberto Moreira habría obtenido una resolución favorable frente a Ferriz de Con.

De acuerdo con esa versión, un juez ordenó que el periodista ofreciera una disculpa tras perder la demanda. Al no cumplir con esa determinación, el juzgador habría ordenado su aprehensión por 36 horas. Ferriz habría promovido un amparo para evitar la detención, pero lo perdió, de acuerdo con la versión del periodista.

Ferriz explicó que, aún con recursos legales, existía la posibilidad de que permaneciera detenido hasta 36 horas en instalaciones migratorias si ingresaba a México, motivo por el cual decidió no regresar por ahora.

¿Dónde está Pedro Ferriz?

El periodista confirmó que se mantiene fuera del país, aunque no reveló públicamente su ubicación. Pese a ello, continúa participando en espacios digitales, entre ellos el programa Atypical TV, donde al final de su intervención sus compañeros bromearon con el número de cuartos que tiene en su casa para ir a verlo.

Pedro Ferriz de Con no ha informado cuándo regresará a México.

