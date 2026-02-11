Informa titular de la Sefin resultados en disciplina financiera y manejo responsable de la deuda pública ante el Congreso local (17:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., a 11 de febrero . Con el propósito de transparentar el uso de los recursos públicos del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Farid Acevedo López, compareció ante las Comisiones Unidas Permanentes de Presupuesto y Programación, y de Hacienda del Congreso del Estado. Expuso que la política hacendaria se basa en disciplina financiera, transparencia y rendición de cuentas sustentada en datos verificables.

Indicó que, a tres años de gestión, no se ha contratado deuda nueva para financiar gasto operativo, al privilegiar la contención, el saneamiento y el refinanciamiento en mejores condiciones, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera sin comprometer el futuro de la entidad. Añadió que este tercer año permite evaluar resultados acumulados en liquidez, control del gasto y manejo responsable del pasivo heredado.

En 2025, los ingresos totales ascendieron a 105 mil 680 millones de pesos, de los cuales 6 mil 912 millones corresponden a ingresos de gestión, con un crecimiento de 5.19 por ciento. En programas sociales prioritarios se destinaron 4 mil 458 millones de pesos.

El saldo de la deuda con instituciones financieras disminuyó de 17 mil 133 millones de pesos a 16 mil 225 millones. El pasivo total pasó de 35 mil 212 millones en noviembre de 2022 a 26 mil 281 millones al cierre de 2025.

El legislador Oliver López García, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, resaltó el fortalecimiento de los ingresos, el aumento en participaciones federales y el manejo responsable de la deuda pública, lo que ha permitido consolidar finanzas sostenibles y mejorar la calificación crediticia del estado. Consideró que estos resultados amplían la capacidad para financiar infraestructura y programas prioritarios en salud, educación y seguridad, además de generar mayor confianza para la atracción de inversiones.

La diputada Dulce Belén Uribe Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que el saneamiento de la deuda pública constituye un acto de responsabilidad histórica y señaló que la inversión pública se ha duplicado, con un incremento superior al 60 por ciento, lo que calificó como una reparación para los pueblos de Oaxaca.

Asimismo, el diputado Isaac López López, de Morena, expresó que los resultados de la política financiera se reflejan en las regiones del estado y valoró que los recursos se hayan administrado bajo principios de austeridad republicana, mediante la reducción del gasto operativo para orientarlo a programas sociales y disminuir brechas.

En su participación, la legisladora Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano (MC), planteó la necesidad de establecer estrategias estructurales que permitan reducir la dependencia de recursos federales y sostuvo que la estabilidad financiera debe traducirse en bienestar tangible para las familias oaxaqueñas.

El legislador Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que el análisis de las finanzas públicas debe contrastar el discurso político con decisiones económicas medibles. Señaló que, en materia de deuda, las acciones han sido responsables, lo que ha permitido reducir el saldo, mejorar la liquidez y fortalecer las calificaciones crediticias.

Por su parte, el diputado Dante Montaño Montero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que una hacienda pública sólida debe caracterizarse por la administración honesta, eficiente y transparente de los recursos, con apego a la disciplina presupuestaria y la equidad recaudatoria, orientada al bienestar social y al bien común de las y los oaxaqueños.

La diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), enfatizó que la entidad se mantiene sin deuda a corto plazo y cuenta con seguro catastrófico, lo que fortalece su estabilidad financiera. También hizo referencia al diálogo permanente entre la Sefin y el Congreso, lo que permite avanzar con mayor transparencia en la política hacendaria.

A su vez, la legisladora Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario Plural, valoró la política financiera impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, en particular, la inversión estratégica y el desempeño de la Sefin. Subrayó la importancia de mantener un control estricto del gasto para garantizar que cada peso tenga sustento y destino en Oaxaca, consolidando finanzas sanas y estables.

El diputado Isaías Carranza Secundino, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, enfatizó la necesidad de fomentar la inversión privada como factor clave para el bienestar y la reducción de la pobreza. Señaló que la entidad mantiene finanzas sanas y sin contratación de deuda, lo que ha permitido alcanzar niveles históricos de inversión bajo una política de austeridad y responsabilidad financiera.

