Supervisa Salomón Jara Centro de Innovación y Diseño Industrial de Oaxaca, único en su tipo en el sur de México (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz supervisó los avances de la instalación del Centro de Innovación y Diseño Industrial de Oaxaca (CIDIO), espacio estratégico para la atracción de inversiones, impulso de talento y mejora en la producción, único en su tipo en el sur de México.

Este sitio, ubicado en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), contribuirá a incentivar el establecimiento de empresas industriales para acelerar el desarrollo del sector manufacturero estatal de alto nivel, con la integración de cadenas regionales de proveeduría en industrias prioritarias identificadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

El Mandatario estatal conoció los detalles del CIDIO, que sentará las bases para detonar el potencial científico y tecnológico, para constituirse en un mecanismo estratégico de Política Industrial del Estado con el objetivo de generar desarrollo de talento e innovación y atracción de inversiones.

Así como sensibles a la localización y relocalización empresarial como: Agroindustria, Automotriz (Electromovilidad), Autopartes y Equipo de Transporte, Dispositivos Médicos, Eléctrica y Electrónica, Maquinaria y Equipo, Metales y Petroquímica, Semiconductores, Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

“Será un motor de desarrollo, un espacio para que jóvenes diseñen el futuro y una herramienta para que las empresas locales compitan en mercados globales. Una apuesta por el talento, la creatividad y el crecimiento sostenible del estado”, expuso el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Raúl Ruíz Robles.

Dijo que se convertirá en un lugar especializado en las tecnologías 4.0, que posicionará a Oaxaca en rubros de alto nivel, en que integrará un Comité Directivo de triple hélice: gobierno, empresas y academia, ya que se dará lugar a docentes de otros países.

Brindará servicios en el Diseño e ingeniería de producto, Manufactura aditiva e ingeniería inversa, Laboratorios de transferencia tecnológica y Centro certificador y formación de instructores

El CIDIO será accesible para todas y todos los estudiantes de Oaxaca, así como para investigadores de las universidades ubicadas en la entidad. Partirá del modelo de la red de Centros de Innovación MX y de la red de investigadores del TecNM.

