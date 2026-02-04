Para evitar nota roja en CDMX se debe garantizar seguridad, responde PAN a Brugada (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero.Para evitar la nota roja en la Ciudad de México se debe reforzar la seguridad y garantizar resultados, aseguró la dirigente local del PAN, Luisa Gutiérrez.

Lo anterior, en respuesta a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien pidió a medios de comunicación “bajarle a la nota roja” para disminuir la percepción de inseguridad.

“Si le preocupa al Gobierno local la percepción de violencia, lo que tiene que hacer es mejorar la coordinación y los resultados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, respondió la panista.

Al respecto, planteó que si se tiene preocupación por el tema de la violencia, se abra un diálogo con la sociedad civil, observatorios ciudadanos y todas las fuerzas políticas, para plantear una estrategia conjunta en la materia.

Esta no es la primera vez que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se pronuncia acerca de la nota roja, luego de que, en octubre, la mandataria capitalina atribuyó la percepción de inseguridad en la Ciudad de México a los medios de comunicación.

En la presentación del informe mensual de seguridad, la mandataria capitalina afirmó que los hechos de violencia en su primer año de gobierno son casos aislados y no definen la situación de la Ciudad de México.

“Lamentamos mucho que se hayan presentado casos aislados de violencia, pero no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad”, afirmó.

