Más espacios dignos para aprender: Oaxaca de Juárez responde a las solicitudes de madres y padres de familia (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Como resultado de las solicitudes planteadas por madres y padres de familia, así como por autoridades educativas, durante las visitas del gobernador Salomón Jara Cruz por agencias municipales de la capital, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez que preside Ray Chagoya impulsa diversas obras de infraestructura educativa que actualmente se encuentran en proceso de construcción.

En la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, se lleva a cabo la construcción de un techado en una telesecundaria, acción que permitirá beneficiar a 131 estudiantes, quienes contarán con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades escolares, cívicas y recreativas una vez concluidos los trabajos.

De igual forma, en la Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, avanza la construcción de un techado en una telesecundaria, atendiendo una solicitud expresada durante la gira de trabajo y proyectando un beneficio directo para 329 alumnas y alumnos.

Asimismo, en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, se encuentra en proceso la construcción de una cancha en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, turno vespertino, obra que fortalecerá la práctica deportiva y la convivencia escolar de 360 estudiantes de ambos turnos.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, así como la importancia de atender las necesidades que la ciudadanía expresa directamente en territorio, traduciéndolas en obras que impacten positivamente en la educación.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso de dar seguimiento y cumplimiento a las solicitudes ciudadanas, fortaleciendo la infraestructura educativa y generando mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir