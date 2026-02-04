Fiscalía de Oaxaca detiene a un hombre por homicidio cometido con arma de fuego en un bar de la Mixteca (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino identificada como J.G.M., por el delito de homicidio calificado con alevosía, cometido en agravio de M.A.B.M., ocurrido en la región de la Mixteca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la tarde del 11 de septiembre de 2022, al interior del bar denominado Turin, ubicado en la calle Porfirio Díaz número 304, colonia Centro del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

La investigación revela que en ese lugar, el agresor realizó disparos con arma de fuego desde el exterior del establecimiento, impactando a la víctima y provocando lesiones que le causaron la muerte.

Tras estos hechos, la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca inició las investigaciones ministeriales correspondientes, lograron obtener una orden de aprehensión en contra de J.G.M., por el delito de homicidio calificado con alevosía.

Como resultado de las labores de investigación y de vigilancia, personal de la FGEO, al encontrarse realizando un puesto de control preventivo provisional, marcó el alto a un vehículo de motor, cuyo conductor coincidía con las características físicas del imputado.

Tras corroborar su identidad, se le informó sobre la orden judicial en su contra y se ejecutó la aprehensión conforme a derecho.

Una vez detenido, J.G.M., fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca para los efectos legales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de realizar acciones firmes y coordinadas para combatir los delitos de alto impacto y garantizar justicia a las víctimas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir