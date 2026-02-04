PAN: De utilería a pasivo democrático: Víctor Sánchez Baños (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero.

· Controlados por el miedo a la 4T

· El PRI lo despoja sus banderas

· Jarrón azul, con grietas visibles

· Le urge discurso y alianzas sólidas

· Senado: Adán, deja un cochinero

· Noroña, “migajero del poder”: Alito

· Armenta: los proyectos estratégicos

· Moderniza carretera Puebla-Tlaxcala

· BC: daña imagen de Marina a Julieta

· “Pensar Global, Actuar Local”, Toyota

Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos.

Héctor Berlioz (1803-1869) Compositor, crítico y director musical.

La postura tibia del PAN en el trabajo político en el país, dista mucho a lo que hicieron los antecesores de Jorge Romero y Marko Cortés. No hay discurso, ni movilizaciones de simpatizantes y, cada vez, ello los marca como una fuerza que se debilita cotidianamente.

Acción Nacional, pareciera que no quiere volver a los tiempos de gloria de principios de este siglo. Es como tratar de reconstruir un jarrón que se cayó hace varias elecciones: las piezas están ahí, pero las grietas son muy visibles.

En el sentimiento popular de los mexicanos, el PAN atraviesa un momento de crisis de identidad y desconexión; todo ello a como consecuencia de mantenerse hundido en una falsa idea de superioridad moral ante sus opositores, luego que demostraron sufrir de las mismas calamidades que sus opositores.

Se creen, sus dirigentes, de élite. Mantiene su imagen de un partido de clases medias-altas, empresarios y sectores conservadores. Sin embargo, su tibieza por mantener esos nichos electorales, ya que prefiere ir con las agendas marcadas por la izquierda, creyendo que así lograrán más votos, es la solución a sus crisis electorales recurrentes.

Sólo tienen bastiones en varias partes del país (Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes) y perdieron simpatías en otras regiones de mayor número de electores (Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, SLP, entre otras). Todo porque se mantienen desligados de una realidad, que es la toma del poder.

Olvida principios bélicos y políticos. Por ejemplo Sun Tzu, relata que los enemigos mortales (como los estados de Wu y Yue) colaboran si están en el mismo barco durante una tormenta; es decir, las alianzas son herramientas temporales dictadas por el peligro común, no por la amistad, ni la coincidencia de ideas.

En cambio, el líder del PRI, con quien se aliaron pero les dio miedo enfrentarse al poder supremo de la mayoría ficticia de Morena y sus aliados, Alejandro Moreno, Alito, si entiende que el enemigo de tu enemigo no es necesariamente tu “amigo”, sino un recurso estratégico que puedes usar para desequilibrar la balanza a tu favor.

Se ve, por ello, la alianza opositora de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pondría fuera del poder a Morena, PVEM y PT. Pero, desde el oficialismo, instintivamente usa estrategias para dividir.

Sun Tzu enseña en su capítulo “sobre la Estrategia Ofensiva” en el Arte de la Guerra, tres principios: 1.- impide que tus enemigos se junten; no deben atacarlos a todos, sino actuar para que se separen; 2.- Atacar al aliado más débil, lo que debilitará la moral del enemigo y 3.- Sembrar la discordia interna; para ello debes conocer las debilidades del enemigo y exhibirlas.

Nada de ello lo realizan los azules. Sólo se van al discurso y abandonan la estrategia política elemental que hizo que brillara en sus tiempos el PAN de ideólogos de fuerza y convicción. Olvidan a Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Aquiles Elourdy, Miguel Estrada Iturbide, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Manuel J. Clouthier, entre otros más. Si bien eran antipriistas eran más anticomunistas.

Aquí está el error de los neopanistas que desde los tiempos de Carlos Salinas, prefirieron aliarse al poder. Hoy hacen lo mismo y no ofrecen opciones a las nuevas generaciones. No basta un slogan que olvidaron sus seguidores. “Patria, Familia y Libertad”, no dice nada, si no hay acciones contundentes.

PODEROSOS CABALLERO

NOROÑA: La guerra epistolar entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito, y el senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña (dedo menique de Adán Augusto López), escala. El último mensaje en X, Alito llama “migajero del poder”. Eso alimenta a Gerardo, quien va cayendo en el olvido cotidiano, luego que dejó la presidencia de la mesa directiva del Senado. En lo que estamos de acuerdo con el dirigente priista, es la calidad política de Noroña, que denota pequeñez y un insulto a la razón.

ADÁN: En el Senado había un grupo que no aceptaba las indicaciones de Adán Augusto López. Con justificada razón. Ese grupo ve al anterior presidente de la Jucopo del Senado, como un emisario del pasado; de López Obrador, pues. Ese grupo, prefiere perfilarse en favor de Claudia Sheinbaum. Una elección de sabiduría del poder y supervivencia.

ESTADO POR ESTADO

PUEBLA: Con el objetivo de consolidar una zona metropolitana conectada y eficiente, el gobernador Alejandro Armenta supervisó el avance del 40% en la modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala. Este proyecto estratégico, impacta directamente en la movilidad de 1.6 millones de personas, y se posiciona como un referente de infraestructura soberana al ejecutarse bajo un esquema de optimización de recursos que reduce el costo de obra a una tercera parte del valor de mercado.

BC: Julieta Ramírez Padilla es la figura política más cercana a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y la consideran a un mes de cumplir 31 años de edad, como el idóneo “relevo generacional”. La senadora, busca demostrar a todo mundo que ella es la delfín de Marina. En su informe de labores de octubre de 2025, se derritió en elogios a la Ejecutiva Estatal, que ahora se encuentra sumida en una crisis política, luego que su esposo, Carlos Torres, está involucrado en temas de lavado de dinero. Julieta, con la caída de Marina, en el imaginario popular, también cae Julieta. No debe olvidar que centro de Morena, hay fuerzas que superan a la actual Ejecutiva del Estado.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Bajo el liderazgo de Takaaki Kuga, la filosofía de “Pensar Global, Actuar Local”, Toyota México alinea su actuar con el Reto Medioambiental 2050 y la visión Beyond Zero, que propone ir más allá de las cero emisiones para generar impactos positivos y duraderos en la sociedad y el planeta. Así, la movilidad trasciende al vehículo: es la capacidad de generar cambios reales. En ese sentido, la educación ambiental se convierte en un habilitador clave para que las soluciones sostenibles perduren.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

