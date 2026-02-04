Avance del frente frío número 33 provocará lluvias, oleaje elevado y bajas temperaturas: Protección Civil (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el frente frío número 33 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional y, por la tarde, ocasionará las primeras lluvias con áreas de chubascos aislados en la Cuenca del Papaloapan, Sierra de Juárez, norte del Istmo y Sierra de Flores Magón; además de nieblas densas que pueden reducir la visibilidad horizontal a menos de 50 metros.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire frío que impulsa este sistema desarrollará durante la noche un evento de norte muy fuerte en el oriente del Istmo, especialmente en el tramo carretero La Venta–La Ventosa, así como oleaje de hasta 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones se incrementarán durante el jueves y viernes.

Por otro lado, se prevé un descenso en la temperatura principalmente en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Valles Centrales, con marcas térmicas que podrían situarse por debajo del nivel de congelación en picos y mesetas elevadas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 26 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 24 grados.

• Costa, mínima de 21 y máxima de 31 grados.

• Mixteca, mínima de 6 y máxima de 24 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 19 grados.

• Sierra Sur, mínima de 7 y máxima de 22 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y de las Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y X @CEPCyGR_GobOax.

