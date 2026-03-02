Otra estructura colapsa en foto de graduación en Xalapa y deja más de 18 estudiantes lesionados VIDEO (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Lo que debía ser uno de los días más significativos para estudiantes de la Facultad de Derecho terminó en escenas de angustia, luego de que una estructura metálica colapsara durante la fotografía de generación en la Zona Universitaria de Xalapa.

El accidente ocurrió cuando decenas de alumnos ya se encontraban acomodados sobre la tarima instalada para la imagen oficial de graduación. De manera repentina, el armazón cedió bajo el peso, provocando la caída de varios jóvenes desde distintos niveles. El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Más de 18 estudiantes lesionados

De acuerdo con los primeros reportes, más de 18 estudiantes resultaron lesionados, principalmente con golpes, contusiones y crisis nerviosas. Al menos uno de los afectados fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Al lugar acudieron paramédicos, elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención inmediata a los jóvenes. Compañeros y familiares también auxiliaron a los lesionados mientras llegaban los servicios médicos.

Ocurre en la Facultad de Derecho de la UV

El incidente se registró en instalaciones de la Universidad Veracruzana, específicamente en la Facultad de Derecho, donde se realizaba la tradicional fotografía de generación.

Tras el colapso, autoridades universitarias informaron que se revisarán las condiciones en las que fue instalada la estructura metálica y se investigarán las causas del desplome para deslindar responsabilidades.

Preocupación por medidas de seguridad

Este nuevo accidente ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en eventos masivos dentro de instituciones educativas, especialmente cuando se utilizan estructuras temporales para soportar a decenas de personas.

La fotografía de generación simboliza el cierre de una etapa académica; sin embargo, en esta ocasión, el momento quedó marcado por el susto y la incertidumbre.

Hasta el momento, no se reportan víctimas de gravedad, aunque continúan las evaluaciones médicas y las inspecciones en la Zona Universitaria de Xalapa.

