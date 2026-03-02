Además, trabajaba bajo el mando de “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde.

Asimismo, coordinaba actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región. También encabezaba una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que esta madrugada en Michoacán, en una operación encabezada por la Fiscalía del Estado de Michoacán, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, detuvieron a Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Con la información que recabaron, desplegaron un dispositivo de seguridad interinstitucional donde dicho sujeto fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.