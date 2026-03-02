Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega (13:40 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue atacada por Irán durante la última oleada de misiles. Así lo informaron medios de comunicación iraníes citando a la Guardia Revolucionaria.

En Irán, el pasado sábado, Estados Unidos e Israel comenzaron una ofensiva contra amenazas alusivas al programa nuclear iraní, la cual causó el deceso del líder supremo Alí Jamenei y de al menos 555 ciudadanos, de acuerdo con Media Luna Roja.

La oficina de Netanyahu niega que su sede haya sido atacada por Irán

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó a EFE que su sede fuera atacada por Irán este lunes, tal y como afirmaron medios iraníes citando a la Guardia Revolucionaria.

“Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria”, afirmó un portavoz de la oficina de Netanyahu, quien confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.

El Universal/Foto:AFP

