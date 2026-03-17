Organizaciones sociales bloquean diversos cruceros de la ciudad (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Lunes caótico ante la falta de atención del Gobierno, integrantes de diversas organizaciones sociales bloquean diversos cruceros de la capital oaxaqueña.

Los inconformes señalan al titular de la SEGO Jesús Romero López de no atender las demandas de las organizaciones.

Desde temprana hora integrantes de la CODEP, bloquean calzada Niños Héroes de Chapultepec con Porfirio Díaz conocido como fonapas, Amado Nervo, Netzahualcóyotl y el crucero del ADO, crucero del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Otro grupo mantiene cerrada el crucero para subir al Cerro del Fortín con camiones que previamente tomaron para impedir la circulación.

Debido a estas acciones todas las rutas del BinniBus han sido suspendidas.

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