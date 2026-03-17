Se intensifican lluvias y vientos por el frente frío número 41 en Oaxaca (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén condiciones inestables, con incremento de nubosidad y lluvias de mayor acumulado sobre el centro y oriente del estado, algunas de ellas localmente intensas.

Lo anterior se debe a que el frente frío número 41 avanzará durante este día hacia la península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire ártico, en combinación con una vaguada polar, generará un “evento de Norte” de muy fuerte a intenso, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el oriente del Istmo de Tehuantepec, con mayor énfasis en el tramo La Venta–La Ventosa.

Estas condiciones se extenderán hacia aguas del Golfo de Tehuantepec, donde se presentará oleaje elevado de 3 a 5 metros, mar picado y fuertes corrientes de resaca.

Asimismo, las temperaturas registrarán un ligero descenso, con ambiente frío al amanecer en zonas altas de la Mixteca y la Sierra de Juárez, además de la presencia de bancos de niebla en áreas serranas.

En contraste, persistirán zonas de calor extremo en sectores de la Sierra Sur y la Costa, así como tolvaneras durante la tarde debido al tiempo ventoso.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales: mínima de 9 y máxima de 26 grados.

• Istmo de Tehuantepec: mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Cuenca del Papaloapan: mínima de 14 y máxima de 30 grados.

• Costa: mínima de 21 y máxima de 32 grados.

• Mixteca: mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Sierra de Flores Magón: mínima de 9 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Juárez: mínima de 6 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur: mínima de 9 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCyGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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