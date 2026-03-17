CNTE se va a paro nacional del 18 al 20 de marzo (23:10 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 20 estados se preparan para realizar un paro nacional de 72 horas para el 18, 19 y 20 de marzo, como parte de su Jornada Nacional de Lucha por la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007 y la llamada ley Usicamm, que regula la carrera magisterial, la cual consideran que afecta sus condiciones de trabajo, promoción e ingreso al servicio docente.

Pedro Hernández Morales, secretario general del magisterio disidente de la sección 9, destacó que a diferencia del año pasado, “en esta ocasión habrá una respuesta contundente en los estados, donde se desplegará 80 por ciento de la base, mientras que 20 por ciento se concentrará en la capital del país”.

Explicó que este miércoles, contingentes de diversos estados, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México, se concentrarán en el Ángel de la Independencia, donde ofrecerán una conferencia de prensa, para luego marchar hacia el Zócalo capitalino, donde instalarán un plantón.

“Nuestras demandas centrales son las mismas: abrogación de la ley del Issste 2007, y de la ley educativo-laboral, que afecta nuestras condiciones de trabajo. Otra prioridad es retomar el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con distintas dependencias del gobierno federal, por lo que esperamos que se nos escuche y se reciba a la Comisión Nacional Única de Negociación.”

Agregó que los contingentes magisteriales “se han preparado durante meses; tenemos un plan de acción para realizar diversos actos de protesta en el país, además de instalar plantones estatales en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, aparte del que se establezca en la capital del país”.

Hernández Morales detalló que otro de los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) es que por la tarde del 18 de marzo, los integrantes de la CNTE harán “visitas de cortesía” a diversas embajadas para expresar su rechazo “al genocidio contra el pueblo palestino y la guerra que han desatado Estados Unidos e Israel en Medio Oriente”. Por la noche de ese mismo día, apuntó, se instalará la ANR permanente.

Los profesores disidentes también buscarán establecer un diálogo con legisladores a fin de impulsar “una solución para abrogar la ley del Issste 2007, pues de los 3.5 millones de derechohabientes, sólo 750 mil trabajadores estamos protegidos por el transitorio 10, lo que significa que para 2034, prácticamente todos los trabajadores del Estado estarán en cuentas individualizadas y condenados a tener jubilaciones de miseria”.

Por ello, exhortó a sindicatos y trabajadores a que se sumen a las acciones de protesta para exigir la abrogación de la Ley del Issste 2007, y por la defensa de una seguridad social que “nos brinde servicios de salud y pensiones dignas”.

La Jornada

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