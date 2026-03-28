Oaxaqueño gana el Certamen Nacional de Oratoria “Lic. Benito Juárez García” (20:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de marzo. Tras una jornada marcada por la excelencia discursiva, el joven oaxaqueño Jesús Gabriel Cuevas Cuevas, de 24 años de edad y originario de Oaxaca de Juárez, obtuvo el máximo reconocimiento en la etapa nacional de la edición XXIV del Certamen Estatal y Nacional de Oratoria “Licenciado Benito Juárez García 2026”, desarrollado en la sede del Poder Legislativo.

El desenlace se definió después de un empate técnico de Adolfo Hernández Hernández, de 22 años de edad, representante de Tlaxcala, y el representante de nuestra entidad, quienes para definir al ganador realizaron otra participación con el tema “El papel de la 4T en el concierto internacional”. Luego de una deliberación minuciosa, el jurado determinó otorgar la primera posición al participante de Oaxaca.

El tercer puesto fue para Manuel Alejandro Aguilar Flores, de 29 años, proveniente de Puebla, quien destacó la relevancia de impulsar a las juventudes y fomentar el hábito de la lectura como herramienta de crecimiento personal y colectivo.

Durante la premiación, Cuevas Cuevas convocó a convertir la palabra en acciones concretas, exhortando a utilizar los espacios públicos para defender causas sociales y combatir las injusticias. En tanto, Aguilar Flores motivó a sus pares a perfeccionar sus habilidades y mantener viva la expresión oral como medio de trascendencia.

Las personas distinguidas en la fase final recibieron diploma de reconocimiento y estímulos económicos de 30 mil, 20 mil y 15 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En esta edición participaron 16 jóvenes de entre 19 y 29 años de las entidades de Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Ciudad de México y Oaxaca, quienes dieron muestra de preparación, dominio escénico y solidez argumentativa.

La presidenta del jurado calificador, Nayeli San Juan Zárate, subrayó el alto nivel de la contienda, al tiempo que reconoció la disciplina y el conocimiento demostrados, lo que hizo especialmente compleja la selección final.

En el acto de clausura, la presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Francisca Antonio Santiago, expresó que este encuentro trasciende la competencia, al consolidarse como un espacio que fortalece el pensamiento crítico, impulsa la confianza y posiciona la expresión oral como una herramienta de conciencia social, capaz de inspirar, cuestionar y transformar realidades.

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