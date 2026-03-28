La corrupción acorrala a López Obrador: Pablo Hiriart (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Cuando la presidenta despertó del mal sueño de la reforma electoral, se encontró de frente con el monstruo de la inaudita y descomunal corrupción que rodea al expresidente López Obrador y a Morena.

Ese es el México real que debe enfrentar la presidenta.

Un minucioso trabajo periodístico presentado por El Universal, documenta que Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la esposa de López Obrador, creó dos empresas financieras del Bienestar asociado a lavadores de dinero que ahora están procesados y confesos en Estados Unidos.

Durante el gobierno de su cuñado Andrés Manuel, Gutiérrez Müller registró dos empresas con nombres enternecedores: Envíos del Bienestar, SA de CV, y Pagos del Bienestar, SA de CV, asociado con Carlos Grijalva y Brian Cleland, -quienes esperan sentencia en California por lavado de 46 millones de dólares.

Otro socio de esas empresas es el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del gobierno de Tabasco, documentó el reportero Ernesto Aroche, en El Universal.

El hermano de Beatriz Gutiérrez también creó, en Jalisco, empresas dedicadas a la construcción y a la extracción, asociado con Antonio Morales Díaz, actual presidente municipal de Tapalpa, donde vivía Nemecio Oceguera, El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los reporteros Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ (Televisa), dieron a conocer que entre 2024 y 2025, es decir, entre los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, entraron a puertos mexicanos 31 barcos cargados de huachicol.

El negocio criminal contó con la cobertura del exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, y de los exdirectores de Aduanas Rafael Marín Mollinedo y Horacio Duarte, señala el trabajo citado ayer por el periodista Raymundo Riva Palacio, conductor en Televisa y autor de la columna Estrictamente Personal, que se publica en diferentes periódicos del país.

La corrupción de la familia de López Obrador y el saqueo bíblico a las finanzas nacionales durante su gobierno, no pueden taparse con un dedo, así sea el dedo presidencial.

Nos gobernó un clan criminal, que sigue actuando cobijado por la impunidad extendida hasta el día de hoy.

laaurorademexico.com

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