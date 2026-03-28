Contratación de médicos cubanos, nueva esclavitud denuncia UE; México cuadruplica su contratación (20:30 h)

Información disponible al 9.01.2026

Hasta enero de 2026, había aproximadamente 3,101 médicos cubanos trabajando en México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En noviembre de 2024, llegaron 199 médicos adicionales, sumando un total de alrededor de 3,300 profesionales de la salud provenientes de Cuba en el país. Además, en julio de 2024, el gobierno mexicano anunció la llegada de 2,700 nuevos médicos especialistas cubanos, con lo que se alcanzaría un total de 3,650 trabajadores de la salud de origen cubano laborando en el sistema de salud público nacional. Sin embargo, no hay información pública que confirme si todos estos médicos han llegado y están actualmente en funciones.​

El Gobierno justifica las contrataciones porque México tiene 2,4 médicos por cada 1,000 habitantes, superior al promedio de 2 por cada 1,000 de América Latina, pero inferior a la media de 3,5 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Contratación de médicos cubanos, nueva esclavitud denuncia el Gremio Médico Cubano Libre

En el 2022 este fue el trato que se hizo con el gobierno cubano para contratar 500 médicos

Los médicos van a recibir un salario y ese salario no se paga directamente al médico sino se paga a la corporación cubano que es la Asociación Internacional de Servicio Médico de Cuba o la comercializadora de servicios médicos que es la que recibe el salario y es la que deposita en una cuenta en Cuba el 10 % de ese salario al médico”.

Serán alrededor de 200 dólares los que le pagarán a cada médico cubano mensualmente en una cuenta en ese país, pero será convertido a su peso, que dicho sea de paso registra una enorme devaluación, actualmente para comprar un dólar se debe erogar alrededor de 120 pesos cubanos, lo que se considera es un tipo de explotación laboral, porque el médico no va a recibir por la prestación del servicio que realiza el total del salario que ha sido conveniado entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba.

Otra grave violación de los derechos humanos que vulnera el gobierno cubano, es que si estos médicos abandonan la misión ya sea que se vayan a Estados Unidos o viajen a otro país solicitando asilo político son castigados y separados de sus familias:

¿Qué ha pasado con los médicos cubanos en México?

Al 15 de febrero del 2023, 352 médicas y médicos de Cuba ya se encuentran trabajando en 79 municipios de nueve entidades de México; se estima que el 13 de octubre llegarán 84 más al país para hacer un total de 436 especialistas dedicados a atender a habitantes de zonas de alta o muy alta marginación, informó el director general del Al 15 de febrero del 2023, 35279 municipios de nueve entidades; se estima que el 13 de octubre llegarán 84 más al país para hacer un total de 436 especialistas dedicados a atender a habitantes de zonas de alta o muy alta marginación, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto

Uno de los problemas que el gobierno mexicano no ha podido contrarrestar es la ineficiencia del sistema de salud, en este sexenio se ha intentado disminuir la situación por medio de la contratación de médicos formados en Cuba; sin embargo, para algunos expertos la medida podría contribuir a su empeoramiento.

A la fecha, Nayarit recibió 92 especialistas; Oaxaca , 61; Colima , 55; Campeche , 54; Baja California Sur , 30; Tlaxcala , 26; Sonora , 17; Zacatecas , 10 y Veracruz , 7, mediante el Plan de Salud para el Bienestar.

Por su parte el dirigente nacional del PAN Marko Cortés,, aseguró que es insultante la contratación de médicos cubanos porque, afirmó, en México hay personal médico esperando una oportunidad laboral.

“Es realmente insultante la contratación de médicos supuestos de Cuba, cuando aquí en México tenemos personal médico que está listo, preparado y esperando una oportunidad laboral, es un insulto para toda la comunidad médica en nuestro país”, dijo Cortés en conferencia de prensa.

De acuerdo con Xavier Tello, cirujano y analista de políticas de salud, la llegada de más brigadas procedentes de la isla no abonará a la solución de las políticas de salud. Por el contrario, podrían empeorar las condiciones laborales de los médicos formados en el territorio, aunque también lo hará con los extranjeros.

“Es un pésimo pronóstico de a dónde queremos llevar las políticas de salud. (Los médicos formados en Cuba) están quitando la posibilidad de tener un trabajo decente a los mexicanos y no están resolviendo el problema de base, que es subir el nivel de la medicina mexicana”, señaló a la agencia EFE.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2021 existieron 2.4 médicos por cada mil habitantes. Si bien la cifra es superior a la tasa registrada en otras latitudes de América Latina, no cumple con la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 3.5.

Médicos cubanos denuncian

Por su parte los médicos cubanos denuncian que son llevados a otros países como “esclavos”. Los médicos que deciden no regresar a Cuba tras concluir su misión son considerados desertores y se les aplica la “ley de 8 años”, que consiste en extraditarlos, encarcelarlos y separarlos de sus familias.

Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, aseguró que las brigadas médicas representan la mayor partida de ingresos del gobierno cubano, mediante prácticas de persecución, esclavitud moderna y amenazas.

“Está probado que más del 80% del dinero que Cuba cobra por las brigadas va a parar al régimen y no al bolsillo de los médicos cubanos, que viven en condiciones de esclavitud moderna y todo tipo de violaciones de sus derechos humanos. Llevar médicos en estado de esclavitud viola la legislación internacional sobre el trabajo y perpetua el sistema de explotación y separación familiar forzosa”, dijo Charanzova.

Tanto médicos como miembros del Parlamento Europeo hicieron un llamado para que otros países dejen de suscribir convenios para que médicos cubanos vayan de misión.

La UE condena las prácticas de esclavitud moderna de las brigadas médicas de Cuba en el exterior

En el 2021 La Unión Europea condenó Con un resultado de 386 votos a favor, 286 en contra y 59 abstenciones, el organismo regional aprobó una histórica resolución que condena la situación política y de Derechos Humanos en Cuba; y donde reconoce que el gobierno de la isla “impone a todos los empleados civiles en el extranjero que trabajan para el Estado o para empresas estatales, incluido el personal médico, deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales”.

En el punto 10, la resolución señala “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba”.

En Twitter, la vicepresidenta del Parlamento, Dita Charanzova, destacó que la isla tiene que cumplir sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo de esa instancia regional.

Sin embargo, el proyecto de resolución fue aprobado y es bastante crítico de la represión en la isla, y asegura que el Acuerdo de Diálogo suscrito entre los Veintisiete y La Habana ha sido violado por el gobierno cubano.

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