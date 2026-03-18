Oaxaca sede de 4 deportes en la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 (15:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. La capital oaxaqueña será sede de la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, correspondiente a la región V, por lo que representantes de seis bloques tendrán actividad deportiva en diversos complejos, las disciplinas deportivas que forman parte del selectivo son taekwondo, béisbol, voleibol de playa y futbol asociación.

En cuanto a la modalidad de béisbol, la región 5 contempla a los representativos de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México, dicha etapa regional se llevará a cabo en la unidad deportiva 21 de marzo de San Bartolo Coyotepec, los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de marco.

En las mismas fechas y con los mismos representativos, se realizará la etapa regional, pero en la modalidad de futbol asociación, los juegos tendrán como sede el Polideportivo Venustiano Carranza y las instalaciones deportivas del Parque Primavera Oaxaqueña. En cuanto a la disciplina de voleibol de playa, la sede de los enfrentamientos será el Parque Primavera.

Mientras que la disciplina de taekwondo, convoca a la región 5, con integrantes de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, IMSS y UNAM, además del estado anfitrión Oaxaca. La eliminatoria se realizará el sábado 11 y domingo 12 de abril en el complejo deportivo Hermanos Flores Magón. La actividad es organizada por el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, en lo que será una plataforma clave para que los atletas busquen su clasificación a la máxima justa deportiva juvenil del país.

En más de las actividades del instituto, en las colonias Eucalipto, Los Ángeles, Agencia de Pueblo Nuevo y la Agencia de Trinidad de Viguera, se realizó la jornada “Cayapadu Lii”, donde se brindó información sobre los programas de actividad física, que se llevan a cabo en espacios públicos, así como activaciones escolares y disciplinas deportivas que se imparten en municipios, agencias y colonias del estado, mediante la estrategia denominada Actívate Oaxaca.

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