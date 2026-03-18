Refuerzan cultura de prevención con simulacro en el Mercado Zonal Las Flores (16:00 h

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Con el objetivo de fortalecer la prevención ante emergencias en espacios públicos, la Dirección de Protección Civil adherida a la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez llevará a cabo un simulacro de sismo el próximo 20 de marzo a las 13:00 horas en el Mercado Zonal Las Flores.

Esta acción se realiza en coordinación con la Dirección de Atención y Regularización de Mercados, como parte de una estrategia permanente para reforzar la cultura de la prevención entre locatarias, locatarios y ciudadanía en general.

A través de estos ejercicios se ponen en práctica los protocolos de actuación, se evalúan tiempos de respuesta y se fortalece la coordinación entre quienes integran la actividad diaria del mercado y las autoridades municipales.

Previo al simulacro, se realizaron trabajos de organización con la Unidad Interna de Protección Civil del mercado, donde se establecieron rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas seguras, con el fin de garantizar un desarrollo ordenado y seguro del ejercicio.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la población a participar con responsabilidad, mantener la calma y seguir en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil.

Con estas acciones, el Municipio de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de construir espacios más seguros y fomentar una cultura preventiva que salvaguarde la integridad de todas y todos.

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